مجلس الدولة يفتح السبت باب سحب ملفات التقديم لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2023

كتب - أحمد عبد الهادى

أعلن مجلس الدولة، عن مواعيد الجامعات المصرية لسحب ملفات تقديم الطلبات للتعيين بوظيفة مندوب مساعد لدفعة 2023، للذكور والإناث من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة.

* مواعيد سحب ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد من الجامعات المصرية وترتيبها؛ كالتالي:

- جامعة القاهرة - جامعة السادات- جامعة الزقازيق يوم السبت الموافق 11 نوفمبر. - جامعة عين شمس- جامعة بنها يوم الاحد الموافق 12 نوفمبر. - جامعة الاسكندرية - جامعة المنصورة- جامعة المنوفية ، يوم الإثنين الموافق 13 نوفمبر. - جامعة اسيوط جامعة المنيا جامعة بني سويف جامعة الفيوم يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر . - جامعة سوهاج - جامعة أسوان - جامعة جنوب الوادي- جامعة دمياط- جماعة بورسعيد يوم الاربعاء الموافق 15 نوفمبر. - جامعة الازهر بنين وبنات يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر.

- جامعة حلوان جامعة طنطا اكاديمية الشرطة الجامعة البريطانية الجامعة الالمانية الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فاروس يوم السبت الموافق 18 نوفمبر. - جامعات آخري- جامعات التخلفات يوم الاربعاء الموافق 9 فبراير، وذلك من التاسعة صباحاً وحتي الرابعة عصراً.