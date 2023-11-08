اليوم السابع
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قطع المياه 8 ساعات عن منطقة كمبرة وكفر حكيم بالجيزة مساء الجمعة

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 10:08 م
قطع المياه 8 ساعات عن منطقة كمبرة وكفر حكيم بالجيزة مساء الجمعة انقطاع المياة
كتبت - مرام محمد

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه نظراً لأعمال مشروع محور البراجيل، وتغيير مسار خط مياه قطر 300مم، والمتعارض مع مسار المحور، الأمر الذي يتطلب قطع المياه لإنهاء تلك الأعمال.

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه: "كمبرة، كفر حكيم"، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق  10/ 11 /2023 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 11 / 11 / 2023

 

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.







مياه الجيزة

الجيزة محور البراجيل

قطع المياه

مياه الشرب



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