اليوم السابع
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مياه الجيزة: عودة المياه تدريجيًا لقرى مركز العياط

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 09:25 م
مياه الجيزة: عودة المياه تدريجيًا لقرى مركز العياط انقطاع المياه
كتبت - مرام محمد

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إعادة ضخ المياه لقرى: "طهما، بيدف، بدسا، البليدة، أبو رويش، برنشت، الدناوية، كفر حميد"، وذلك بعد الانتهاء من أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بخط المياه قطر 600 مم والمغذي لتلك القرى.

وقد أعلنت الشركة في بيان سابق لها عن تعرض خط مياه قطر 600 مم بقرية بيدف بمركز العياط لكسر مفاجئ، الأمر الذي أدي إلى قطع المياه.

جدير بالذكر، أن الشركة دفعت بسيارات مياه نقية في الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه لحين تم الإنتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.







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