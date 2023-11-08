فوائد تدليك الوجه 15 دقيقة قبل النوم.. يخفف الألم ويقلل التجاعيد

كتبت مروة محمود الياس

التدليك أحد أبرز طرق العلاج المساعدة على التخلص من الكثير من المشكلات الصحية، بل أن له فوائد عظيمة فى تحسين حالة المنطقة التى نقوم بتدليكها، فالتدليك العلاجى السليم والمتخصص يساعد بشكل كبير على تجنب الآلام فى المنطقة المستهدفة، وذلك وفقا لتقرير نشر فى lofigarolondon.

وأوضح التقرير أهمية تدليك الوجه بشكل خاص، فيمكن تدليك الوجه من 15 إلى 30 دقيقة، مما يساعد فى الحصول على فوائد مذهلة وجيدة.



أبرز الفوائد

-يقلل من تشكل خطوط الوجه والتجاعيد ويساعد على مرونتها وعدم ظهورها، لأن التدليك يعمل على الاسترخاء والهدوء لعضلات الوجه المتشنجة، وهو يساعد على تعزيز التخلص من ترهل البشرة.

-عند تدليك الوجه بعناية وبوضع زيت مساعد للتدليك، يساعد هذا الروتين اليومى على تدفق الدورة الدموية بالوجه، والأكسجين أيضا مما يعطى نضارة وشبابا للوجه ملحوظا، إضافة للمظهر الوردى المشرق.

-يساعد على الاستفادة من الزيوت التى قمت بدهانها أو الكريمات العلاجيه المرطبة أيضا.

-سريان الدورة الدموية يساعد على علاج البشرة من الندوب والجروح والمشكلات الصحية، فضلا عن التخلص من العلامات والندبات بها.

-تدليك الوجه يعزز الشعور بالهدوء والانتعاش ويحسن المزاج والنفسية، ويعزز من الشعور بالاسترخاء التام وسريان الدم لكل منطقة بالوجه والرقبة.

-يساعد التدليك على التخلص من سموم الخلايا، وتدريجيا يصبح الوجه صافيا خال من السموم المتراكمة.

-يساعد تدليك أو مساج الوجه اليومى على التخلص من التورمات أو الانتفاخات التى تظهر على البشرة فور الاستيقاظ أو على مدار اليوم لأية أسباب.

-يخفف التدليك من الشعور بآلام بعض مناطق الوجه.