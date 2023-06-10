نصائح بسيطة للتعامل مع آلام القدم.. منها التدليك وتمارين الإطالة

كتبت ميرفت رشاد

عادة يستمر ألم القدم الحاد لفترة قصيرة من الزمن، يمكن أن تختلف أسبابه ، ولكن بعض الأسباب الشائعة تشمل الإصابات ، مثل الالتواءات أو الكسور والالتهابات، تعد الإصابات من أكثر أسباب آلام القدم شيوعًا، يمكن أن تنجم العدوى والالتهابات ، مثل التهاب اللفافة الأخمصية ، عن الإجهاد المتكرر أو إصابة القدم أو التهيج الانعكاسي الاعتلال العصبي هو تلف في الأعصاب التي تعصب القدمين ، والذي يمكن أن يسبب التنميل والوخز والألم، تشمل العوامل الأخرى التي يمكن أن تسهم في ألم القدم ضعف الأحذية والسمنة والأقدام المسطحة، يمكن أن تسبب الأحذية ذات المقاس غير المناسب نقاط ضغط يمكن أن تؤدي إلى ظهور تقرحات وألم، وإليك بعض النصائح لمساعدتك في تقليل آلام القدم، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".



نصائح لتقليل آلام القدم: 1. اختيار الأحذية المناسبة

يعد ارتداء زوج جيد من الأحذية جزءًا مهمًا من تقليل آلام القدم، توفر الأحذية ذات المقاس المناسب دعماً وثباتاً كافيين لقدميك ، وهو أمر مهم لتقليل أي إجهاد على قدميك، ابحث عن أحذية ذات دعامة جيدة للقوس وامتصاص الصدمات ونعل مريح.

2. تمارين الإطالة والتقوية

يمكن أن تساعد تمارين الإطالة والتقوية المنتظمة في تخفيف آلام القدم ، حيث إنها تحسن مرونة وقوة قدميك وكاحليك، يمكن القيام بهذه التمارين بسهولة في المنزل بدون أي معدات أخرى غير الكرسي والحائط ، أو أثناء الوقوف أو حتى أثناء الجلوس على مكتبك.

3. تدليك القدم

يمكن أن يساعد تدليك قدميك في تخفيف آلام القدم عن طريق تقليل التوتر وتعزيز الاسترخاء، يمكنك استخدام كرة أو بكرة إسفنجية أو كرة تدليك قدميك بدءًا من الكعب وصولًا إلى أصابع القدم، يمكنك أيضًا استخدام يديك لتدليك قدميك عن طريق الضغط برفق على أقواس وباطن قدميك.

4. العلاج بالثلج والحرارة

يمكن أن يوفر العلاج بالثلج والحرارة راحة سريعة من آلام القدم ، خاصة إذا كان سببها التواء أو إصابة، يمكن أن يساعد وضع كيس ثلج ملفوف في منشفة لمدة 10 إلى 15 دقيقة في تقليل الالتهاب والألم ، يمكن أن تساعد وسادات التدفئة أو زجاجات الماء الساخن في تحسين الدورة الدموية ، وتقليل اختلالات العضلات وتيبسها.

5. إدارة الوزن

يمكن للوزن الزائد أن يضع ضغطًا إضافيًا على قدميك ، مما يؤدي إلى ألم القدم، يمكن أن يساعد الحفاظ على وزن صحي من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن على تقليل هذا الضغط الإضافي ومنع الألم والالتهابات في القدمين.

6. الراحة الكافية وإدارة الإجهاد

التأكد من حصولك على قسط كافٍ من الراحة والتحكم في مستوى التوتر في حياتك يمكن أن يساعد في تقليل آلام القدم، يمكن أن يساعد أخذ فترات راحة منتظمة من النشاط البدني في منع إصابات الإفراط ، في حين أن تقنيات إدارة الإجهاد يمكن أن تساعد في تخفيف التوتر والقلق ، وتقليل التوتر في قدميك.