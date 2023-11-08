عناصر غذائية تحميك من الاكتئاب.. أبرزها فيتامين د

- فيتامين د:

- أوميجا 3:

-النشويات:

-الخضراوات:

-البصل:

قدم الدكتور محمد إبراهيم استشاري الطب النفسي في قصر العيني، أبرز الأطعمة والعناصر الغذائية التي يمكنها تقليل فرص الإصابة بالاكتئاب، ومنها:من دور فيتامين د تحسين المزاج والتقليل من الشعور بالقلق والتوتر، ولذا نجد أن الأشخاص المصابين بنقص نسبته الطبيعية يعانون من الاكتئاب والتوتر والقلق، ولذا يمكنك تناول الأطعمة الغنية به كالبيض والحليب والزبادي والأسماك، والتعرض لأشعة الشمس، لتجنب مثل هذه الأعراض.تعمل علي تحفيز المخ ومساعدته علي إنتاج الهرمونات التي تزيد من شعورك بالسعادة مثل الدوبامبيت والسيروتونين، كما أن تناولها يعمل على شعورك بالسعادة والراحة النفسية ومحاربة الاكتئاب، ولذا يمكنك تناول الأسماك، والمسكرات وزيت الزيتون، للحصول على الأوميجا.تحفز المخ على إنتاج هرمون السيروتونين أو أحد انواع هرمونات السعادة، فعند انخفاض نسبة هذا الهرمون في الجسم يميل الشخص للشعور بالاكتئاب، ويزيد لديه الاكتئاب، ولتجنب هذا يمكنك تناول البطاطا والبطاطس والأرز والعدس.تساعد على محاربة الاكتئاب والقلق، ولذا عليك تناول طبق من السلطة الخضراء يوميا.

تناوله يساهم بشكل ملحوظ في إنتاج الجسم لهرمون السيروتونين الذي يزيد منشعورك بالراحة ويحد من إصابتك بالاكتئاب والتوتر.

وأخيرا حث استشاري الطب النفسي، علي ضرورة التحدث مع أشخاص إيجابين في حياتك اليومية، وأيضا ممارسة التماريين الرياضية وأبرزها المشي يوميا لمدة لا تقل عن 30 دقيقة لحمايتهم من أي لنتكاسات نفسية.