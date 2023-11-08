اليوم السابع
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ضبط حشيش وبانجو فى حملات أمنية مكبرة

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 12:17 م
ضبط حشيش وبانجو فى حملات أمنية مكبرة قوة أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مــن ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة) حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته ( كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت كيلو جرام  ، مبلغ مالى  - هاتف محمـــول)، بمواجهتــه اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.
 
وواصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن "الأقصر – المنوفية– أسوان - الإسماعيلية" جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة ، وقد أسفرت تلك الجهود عن ضبط (شخصين-  لهما معلومات جنائية ) بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر.. وبحوزتهما (2 كيلو جرام من مخدر الحشيش- فرد محلى وطلقة –دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وضبط (عاطل- له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية..  وبحوزته (2,200 كيلو جرام من مخدر الحشيش – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية، وضبط (عاطل "له معلومات جنائية" ) بدائرة مركز شرطة دراو بأسوان.. وبحوزته ( كيلو جرام من مخدر الحشيش – 3 كيلو جرام من مخدر البانجو – عدد من أقراص التامول  المخدر – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية– طبنجة – 2 سلاح أبيض، وضبط ( عاطل "يحمل جنسية إحدى الدول" ) بدائرة قسم شرطة الإسماعيلية .. وبحوزته (كمية من مخدرى "الحشيش ، البانجو.
 
 






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