اليوم السابع
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الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 10:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الهجرة العراقية: عودة 159 نازحاً إلى مناطقهم الأصلية في ديالى

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 09:05 م
الهجرة العراقية: عودة 159 نازحاً إلى مناطقهم الأصلية في ديالى العراق
أ ش أ

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أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيڨان فائق جابرو اليوم الأربعاء عودة 159 نازحاً من مخيم قره تو في محافظة السليمانية بشكل طوعي إلى مناطق سكنهم الأصلية في محافظة ديالى، تماشياً مع البرنامج الحكومي وتنفيذاً للخطة الوطنية لإعادة النازحين. 
 
وقالت جابرو - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن "كوادر فروع الوزارة وزعت بين الأسر العائدة إلى مناطقها الأصلية السلع المعمرة والمساعدات الإغاثية تشجيعاً على العودة الطوعية". 
 
وأكدت أن الأيام المقبلة ستشهد عودة المزيد من الأسر النازحة إلى مناطق سكناها الأصلية لوجود رغبة حقيقية بالعودة طوعياً بسبب ما تعيشه من أوضاع داخل مخيمات النزوح.






العراق

وزارة الهجرة العراقية

النزوح فى العراق

ديالي




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