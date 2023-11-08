المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمنجد لحيازته هيروين وسلاح بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق منجد أفرنجي بالسجن لمدة 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بحيازة مخدر هيروين بقصد الاتجار فيه وسلاح أبيض للدفاع عن تجارته الغير مشروعة بدائرة قسم أول الزقازيق.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 7790 لسنة 2023 جنايات الزقازيق، المقيدة برقم 2396 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 11 أغسطس عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم وائل م ع م، 38 سنة، منجد أفرنجي، مقيم بدائرة قسم أول الزقازيق، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة هيروين بقصد الاتجار وسلاح أبيض (خنجر) للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم كان بحوزته سلاح أبيض (خنجر) ولفافات من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالتحقيقات، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي اصدرت حكمها المتقدم.