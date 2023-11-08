المشدد 7 سنوات لعاطل وتغريمه 200 ألف جنيه لحيازته 120 طربة حشيش بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار عبد العظيم عبد الهادى البيه رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار الدكتور أيمن أحمد رمضان، والمستشار محمود إسماعيل محمود حجازى وسكرتير المحكمة كريم الجنادى، بمعاقبة المتهم " م.ع.ع"، بالسجن المشدد 7 سنوات، وتغريمه مبلغ مالى قدرة مائتى ألف جنيه، عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 24225 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة باب شرقى، حينما كشفت التحقيقات قيام المتهم " م.ع.ع" عاطل، بالإتجار فى المواد المخدرة مستخدما سيارة فى أعمال الترويج، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وتفتيشه، وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه وتفتيشه وعثر بحوزته على طربة حشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على حقيبة تحوى على عدد 119 طربة حشيش، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها.