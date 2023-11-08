اليوم السابع
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المشدد 3 سنوات لسائق و 2 آخرين لسرقتهم تليفون عامل تحت التهديد بالإسكندرية

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 11:50 ص
المشدد 3 سنوات لسائق و 2 آخرين لسرقتهم تليفون عامل تحت التهديد بالإسكندرية محكمة
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد محجوب محمد العباسي رئيس المحكمة ،وعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدى الجندى، والمستشار رامه سعد محمد طبيخه ، والمستشار وائل محمد صبري ، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبدالعظيم يعقوب ، بمعاقبة كل من " م.ح.ال" و" ف.م.ا" و " م.م.م" بالسجن المشدد 3 سنوات ، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة ،وألزمتهما بالمصاريف الجنائية ،لاتهامهم بالسرقة بالإكراه .

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 16925 لسنة 2023 جنايات العامرية أول ، أن المجني عليه " م.م.م" عامل ،استوقف سيارة سوزوكي بطريق الإسكندرية الصحراوى عقب عودته لمنزله ،قيادة المتهم الأول " م.ح.ال"، وخلال سيره فؤجي بالمتهم الثاني " ف.م.ا"، الجالس بجوار السائق ،وكذلك المتهم الثالث " م.م.م" الجالس بجواره يشهران في وجه سلاحين أبيض ،مهددين إياه باستعمالهما ، وتمكنوا تحت تهديد السلاح من سرقة هاتفه المحمول ،ثم انزلوه من السيارة وفروا هاربين ،  وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.



 

 







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عقوبة السرقة بالإكراه

سلاح أبيض

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