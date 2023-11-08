المحكمة العليا الهندية تتخذ تدابير إثر بلوغ التلوث مستويات خطرة

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أمرت المحكمة العليا الهندية، السلطات فى الولايات المحيطة بالعاصمة نيودلهى بمنع المزارعين من حرق بقايا المحاصيل، بعد وصول تلوث الهواء في العاصمة إلى مستويات خطرة.

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا"، أن أمر المحكمة يشمل ولايات "البنجاب" و"هاريانا" و"راجستان" و"أوتار براديش"، مشيرة إلى أن هذا النوع من الحرائق مسؤول عن 30 إلى 40 بالمئة من موجة تلوث الهواء في شهري أكتوبر ونوفمبر، وذلك حسبما ذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا".

وتعتزم السلطات فرض قيود على استخدام السيارات، الأسبوع المقبل، بهدف مكافحة التلوث، وكانت السلطات أعلنت تعليق أعمال البناء وإغلاق المدارس حتى يوم الجمعة المقبل.

وتنخفض جودة الهواء في الهند كل عام قبل فصل الشتاء، عندما تحبس الرياح الهادئة والباردة الملوثات من مصادر تشمل المركبات والصناعات وغبار البناء وحرق النفايات الزراعية.