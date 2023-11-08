اليوم السابع
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الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 12:31 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أعراض جرثومة المعدة.. أبرزها قلة الشهية

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 12:00 ص
أعراض جرثومة المعدة.. أبرزها قلة الشهية ألم البطن من أعراض جرثومة المعدة
كتبت فاطمة ياسر

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جرثومة المعدة من الأمراض المسببة لشعور المصاب بألم في المعدة مع عدم القدرة على تناول الطعام، أو شم رائحته، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أعراض جرثومة المعدة، وفقا لموقع “everydayhealth”. 

 جرثومة المعدة 

من أشهر الأسباب المؤدية للإصابة بالتهاب المعدة، وأيضا تتسبب في الزيادة بالإصابة بقرحة المعدة، وتعد  بكتيريا سالبة. 

 أعراض جرثومة المعدة 

-التجشؤ.
-الانتفاخ.
-الغثيان والقيء.
-عدم ارتياح في البطن.
 -ألم بطن.
-براز ذات لون غامق.
-إعياء.
-انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء.
-قلة الشهية.
-إسهال.
-رائحة الفم الكريهة.
-انخفاض الوزن. 

أسباب جرثومة المعدة 

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي للإصابة بجرثومة المعدة، ومنها: 
-استخدام الأدوات الشخصية لشخص مصاب  كأدوات الطعام.
-تناول الطعام والشراب الملوث غير النظيف ولا مغسول بطريقة جيدة تساهم في الإصابة به.
-الإفراط فى تناول الأدوية المضادة للالتهاب.
تشخيص جرثومة المعدة 
لتشخيص جرثومة المعدة  يتم خضوع الشخص لعدة فحصوات، ومنها:
-اختبارات للأجسام المضادة في الدم.
-اختبارات البراز.
-عينات بالمنظار.

علاج جرثومة المعدة

يعتمد علاج جرثومة المعدة علي علاج الأعراض التي تظهر علي الشخص المصاب، ويتم تحديد المضاد الحيوي الذي يحتاجه المصاب، من قبل الطبيب، مع اتباع نظام غذائي محدد، ومفيد للتقليل من الرغبة في القيء. 
 






جرثومة المعدة

علاج جرثومة المعدة

اعراض جرثومة المعدة




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