أطعمة يفضل تناولها لمصاب جرثومة المعدة.. أبرزها الزبادى والتفاح

كتبت ــ رانيا عامر



أطعمة يفضل تناولها لمرضى جرثومة المعدة ​1.الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك الأطعمة مثل الزبادي والمخلل الملفوف والكومبوتشا غنية بالبكتيريا "الجيدة" التي تسمى البروبيوتيك . قد تساعد في علاج القرحة عن طريق مكافحة عدوى الملوية البوابية أو عن طريق مساعدة العلاجات على العمل بشكل أفضل. يجب على مصاب جرثومة المعدة أن يحذر عند مسألة تناوله للطعام، لأن هناك بعض الأطعمة المفيدة خلال فترة الإصابة مثل الزبادى والشوفان والتفاح وتلك تخفف من حدة ألم المعدة، ورغم ذلك إلا أن هناك أطعمة أخرى يجب الابتعاد عنها والتى من أهمها هى المأكولات الحارة، وسيوضح التقرير التالى ذلك، بحسب ما نشره موقع webmd.الأطعمة مثل الزبادي والمخلل الملفوف والكومبوتشا غنية بالبكتيريا "الجيدة" التي تسمى البروبيوتيك . قد تساعد في علاج القرحة عن طريق مكافحة عدوى الملوية البوابية أو عن طريق مساعدة العلاجات على العمل بشكل أفضل.

2.العناصر الغذائية الغنية بالألياف

التفاح والكمثرى ودقيق الشوفان وغيرها من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف مفيدة للقرحة ، يمكن للألياف أن تقلل من كمية الحمض في معدتك وتخفف الانتفاخ والألم. وأظهرت الأبحاث أيضًا أن اتباع نظام غذائي غني بالألياف قد يساعد في الوقاية من القرحة.

3. البطاطا الحلوة يحتوي على نسبة عالية من فيتامين أ الذى يساعد في تقليص قرح المعدة وقد تلعب البطاطا أيضًا دورًا في الوقاية من خطر الإصابة بجرثومة المعدة ،و تشمل الأطعمة الأخرى التي تحتوي على جرعة جيدة من فيتامين أ السبانخ والجزر والشمام وكبد البقر.