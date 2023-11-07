5 تمارين يوجا تقوى عضلات الظهر والصدر وتحمى من ألم العمود الفقرى

كتبت رانيا عامر

تساعد ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها في الحفاظ على الصحة العامة للجسم، ولرياضة اليوجا فوائد عديدة منها تخفيف التوتر وتعزيز الاسترخاء، كما تساهم في تثوية عضلات الظهر والصدر، فى هذا التقرير نتعرف على تمارين يوجا تحسن عضلات الظهر والصدر، وذلك وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

تمارين يوجا تحسن عضلات الظهر والصدر

تمرين الكوبرا

لا يؤدي هذا الانحناء الخلفي اللطيف إلى تمديد الصدر وتقوية عضلات الظهر فحسب، بل يحفز أيضًا الأعضاء الموجودة في البطن، مما يحسن عملية الهضم والدورة الدموية.

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أوستراسانا "تمرين الجمل"

يفتح الصدر والرئتين والبطن. فهو يساعد في تحسين وضعية الجسم، وتقليل تصلب الظهر، وتعزيز المرونة في العمود الفقرى.





دانوراسانا "القوس"

تعتبر وضعية القوس رائعة لتقوية عضلات الظهر وتحسين وضعية الجسم. كما أنه يفتح الصدر ويمتد الجزء الأمامي بالكامل من الجسم، بما في ذلك عضلات الحلق والصدر والبطن والورك.





فريكشاسانا "تمرين الشجرة"

في حين أن هذه الوضعية تركز في المقام الأول على التوازن، إلا أنها تشجعك أيضا على إشراك جذعك والحفاظ على وضعية مستقيمة، مما يدعم صحة ثديك بشكل غير مباشر.





البراناياما "التحكم في التنفس"

تمارين التنفس مثل التنفس العميق من البطن والتنفس البديل من الأنف يمكن أن تساعد في تقليل التوتر وتعزيز الاسترخاء. يعد الحد من التوتر أمرًا ضروريًا للصحة العامة، بما في ذلك صحة الثدي.



