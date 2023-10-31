أفضل وأسوأ الأطعمة من أجل تجنب الإصابة بالنوبة القلبية

كتبت إيناس البنا

يمكن أن يكمن سر تجنب أمراض القلب في الأطعمة الموجودة في طبقك أو خارجها، على الرغم من عدم قدرتك على التحكم في عوامل مثل العمر أو التاريخ العائلي، ولكن اختيار اتباع نظام غذائي صحي للقلب يمكن أن يساعد في تقليل المخاطر.

وتوصلت دراسة حديثة وفقًا لموقع "foxnews"، إلى أن النظام الغذائي المتوسط يمكن أن يساعد في تقليل دهون البطن وفقدان العضلات الناتج عن الشيخوخة.

أسوأ الأطعمة للقلب

الأطعمة المقلية

الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الدهون المتحولة، والتي توجد في العديد من الأطعمة المقلية، من أسوأ الأطعمة الضارة، فالمستويات المرتفعة من الكولسترول السيئ تعزز تصلب الشرايين التاجية، المعروف أيضًا باسم الشرايين المسدودة.

الخبز والمكرونة والبطاطس

الكربوهيدرات البسيطة - بما في ذلك الخبز والبطاطس - هي العدو الرئيسي، يتم امتصاصها بسرعة وترفع نسبة السكر في الدم ويمكن أن تتحول إلى كوليسترول ضار، وتشمل الأمثلة الأخرى على الكربوهيدرات البسيطة المشروبات السكرية والحلويات والأرز والتورتيلا.

اللحوم الأحمر

الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، والتي تشمل اللحوم الحمراء، ترفع أيضًا مستويات الكوليسترول الضار، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، تحتوي اللحوم المصنعة على النترات التي قد تزيد الالتهاب والصوديوم، مما يؤدي في النهاية إلى رفع ضغط الدم الذي قد يرتبط بالالتهاب".

منتجات الألبان

منتجات الألبان تندرج أيضًا ضمن فئة الدهون المشبعة العالية، مما يجعلها طعامًا يجب الحد منه أو تجنبه من أجل صحة القلب المثالية.

وفقا لجمعية القلب الأمريكية أن الزبادي قليل الدسم والجبن والحليب هي خيارات أكثر أمانًا للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول أو لديهم تاريخ من أمراض القلب.

أطعمة سكرية

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، وخاصة تلك التي تحتوي على شراب الذرة عالي الفركتوز، تزيد من خطر الإصابة بالسمنة والسكري، قد يتضاعف خطر الإصابة بمرض السكري إذا تناولت هذا الطعام مرتين في الأسبوع، كما يقول الباحثون في جامعة هارفارد

الأطعمة عالية الصوديوم

يقول الخبراء إنه على الرغم من أن كمية معينة من الصوديوم ضرورية لجسم الإنسان، إلا أن الكثير منها يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وتشمل بعض الأسباب الشائعة اللحوم اللذيذة والحساء والخضار المعلبة والوجبات المجمدة والصلصات الجاهزة.

الأطعمة عالية المعالجة

عادة ما تحتوي على مزيج من أسوأ المواد الضارة، بما في ذلك الدهون المتحولة والدهون المشبعة والصوديوم العالي والسكر، استهلاك الأغذية فائقة المعالجة يرتبط بزيادة خطر الوفاة بسبب سرطان المبيض والثدي.

أفضل الأطعمة للقلب

الفواكه والخضراوات الطازجة

هى مصادر ممتازة للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، التي تساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام".

الخضار الورقية الخضراء توفر الفيتامينات والمعادن، بينما تساهم النترات أيضًا في وظيفة الأوعية الدموية الصحية.

الحبوب الكاملة

تشمل القمح والشوفان والأرز البني، وكلها توفر الكربوهيدرات المعقدة والألياف التي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول السيئ.

البروتينات الخالية من الدهون

يعد الدجاج والأسماك والبقوليات والمكسرات منزوعة الجلد مصدرًا ممتازًا للبروتين دون الدهون المشبعة التي توجد غالبًا في اللحوم الحمراء".

الأفوكادو والأسماك الدهنية

هذه الأطعمة تعتبر دهونًا صحية، وتعد خيار ممتاز للمساعدة في تحسين مستويات الكوليسترول وتقليل الالتهابات، بعض الأسماك الدهنية التي تحتوي على أعلى نسبة من أوميجا 3 تشمل سمك السلمون والتونة والأنشوجة والرنجة والماكريل وسمك القد الأسود والسردين، وفقا لجمعية القلب الأمريكية.

هذه الأطعمة كلها جزء من النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط، والذي ارتبط منذ فترة طويلة بتحسين صحة القلب.

الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة غنية بالفلافونويدات التي لها مضادات الأكسدة وتأثيرات خفض ضغط الدم.