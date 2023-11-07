

وأطلع الصفدي -طبقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية- بوريل على مجريات الاجتماع الذي جمع وزراء خارجية الأردن، والإمارات، والسعودية، وقطر، ومصر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مع وزير الخارجية الأمريكي، أول أمس السبت، والموقف العربي -خلال الاجتماع- الذي أكد ضرورة وقف الحرب المستعرة على ‎غزة، وما ينتج عنها من قتل، ورفض اعتبارها دفاعًا عن النفس.