وزارة العمل: نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى قطاع التعليم بشمال سيناء

كتبت آية دعبس

قالت وزارة العمل فى بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء نظمت ندوة توعوية فى مجال السلامة والصحة المهنية، بالمعهد الفني الصناعي بمدينة بئر العبد ، بمشاركة 45 من طالب وطالبة وإداري، تناولت أهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية، وكيفية تأمين بيئة العمل فى قطاع التعليم حيث الكثافة الطلابية للحفاظ على سلامة الطلاب والمترددين والعمال، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية وأهمية ذلك فى توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على العاملين والممتلكات والمترددين على المنشآت في مختلف القطاعات من مخاطر العمل المختلفة.

وأوضح محمد سالم عبد المالك مدير مديرية العمل بشمال سيناء، استمرار المديرية فى التوعية والتثقيف حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الثروة البشرية وعلي المشروعات القائمة من أي مخاطر لزيادة الإنتاج والدخل القومي، وذلك فى مختلف مواقع العمل، وحاضر فى الندوة الكيميائي عبد المنعم محمود من إدارة السلامة والصحة المهنية، والذى قام باستعراض وشرح موضوعات لتأمين بيئة العمل تخص سلامة الطلاب وتوعية جميع الحاضرين من الطلبة وبعض الإداريين بالمعهد بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتقييم المخاطر وخطة الطوارئ وكيفية اعدادها ومواجهة الأزمات والكوارث، وبمشاركة مدير المديرية ،ومحمد فاروق الجمل وكيل المعهد .

فيما قالت وزارة العمل فى بيان لها أن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية نظمت من خلال إدارة التنظيم والإدارة ندوة للتوعية عن امراض الزهايمر والشيخوخة والوقاية والعلاج، وذلك بقاعة المديرية ، بالتعاون مع جامعة قناة السويس ، وذلك للتعريف بمرض الزهايمر وخطورته على وظائف التفكيروالمهارات السلوكية والاجتماعية وآداء العاملين فى مختلف الانشطة، وتقديم إرشادات طبية ونصائح صحية عن مختلف الموضوعات المطروحة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف فى مختلف المنشآت حول مختلف الموضوعات الهامة التى تؤثر على صحة العاملين وإنتاجياتهم وكذلك التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للعمل فى هذا الشأن.

واوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية،أن المحاضرات التى تضمنتها الندوة قدمتها الدكتورة مروة عرابى مدير مستشفى جامعة قناة السويس ، والتى قامت بتعريف الزهايمر وهو تدهور تدريجي فى الذاكرةوالقدرة على التفكير والمهارات السلوكية والاجتماعية ، مستعرضة اهم عوامل الخطر التى تؤدى الى الاصابة بدلء الزهايمر ومن اهمها السن والتاريخ العائلى والجينات ، كما تطرقت للحديث حول مضاعفاته التى تؤثر على الوظائف الجسدية، موضحة أن ان الاستمرار فى الانشغال فى انشطة ذهنية واجتماعية يقلل من خطر الإصابة بداء الزهايمر، وفى ختام الفعاليات جرى تقديم إرشادات طبية ونصائح صحية عن مختلف الموضوعات المطروحة والاستماع إلى آراء واستفسارات الحضور والمشاركين تحت إشراف أميرة ابراهيم مدير إدارة التنظيم والإدارة.