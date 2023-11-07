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وزارة التعليم تحدد الأوراق المطلوبة لاستكمال ملف الترقى للمعلمين.. التفاصيل

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 11:55 ص
وزارة التعليم تحدد الأوراق المطلوبة لاستكمال ملف الترقى للمعلمين.. التفاصيل الأكاديمية المهنية للمعلمين
كتب محمود طه حسين

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حددت الأكاديمية المهنية للمعلمين، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأوراق المطلوبة لاستكمال ملف الترقي للمعلمين، المرشحين للحصول على شهادة الصلاحية المطلوبة للترقى للعام الدراسي الحالى 2023,2024، حيث أوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين أن الأوراق المطلوبة في ملف الترقي للمعلمين كالتالى: 
 
- صحيفة الأحول الخاصة بالمعلم معتمده.
- تقريرين معتمدين للكفاية الخاصة بالمعلم من العامين السابقين.
- تقرير معتمد بنتيجة لتقويم أداء المعلم بواسطة الموجه الفني.
- صورة معتمدة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم للترقية .
- أخلاء الطرف من التدريب.
 
وكانت الأكاديمية المهنية للمعلمين فتح باب التسجيل للحصول علي شهادة الصلاحية للمعلمين للازمة للترقي للعام الجاري إلى وظائف المعلمين، وما يقابلها من وظائف الأخصائيين وأمناء المكتبات المرشحين للترقي، بداية من 5 نوفمبر حتى 25 يناير 2024.
 
 
 






وزارة التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة للترقى

الاوراق المطلوبة لملف الترقى

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