اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 03:42 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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منظمة الصحة العالمية: 160 طفلا فلسطينيا يقتلون يوميا في غزة

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 02:54 م
منظمة الصحة العالمية: 160 طفلا فلسطينيا يقتلون يوميا في غزة غزة
أ ش أ

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قال كريستيان لاندميير المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إن ما معدله 160 طفلا فلسطينيا يقتلون كل يوم في القطاع وذلك استنادا إلى أرقام وزارة الصحة الفلسطينية .

واشار المتحدث إلى أنه لا شيء يبرر الرعب الذى يعاني منه المدنيون في غزة حيث يموتون بالآلاف بينما يعاني من هم على قيد الحياة من الصدمات النفسية والمرض ونقص الغذاء والماء وشدد لاندميير على أن سكان غزة بحاجة الى الماء والوقود والغذاء والوصول الآمن إلى الرعاية الصحية من أجل البقاء .

وأضاف المتحدث باسم منظمة الصحة أنه من الصعب فهم مستوى الموت والمعاناة فى غزة خاصة وأن مايقل قليلا عن 0.5% من سكان غزة أى 10 آلاف شخص قد سقطوا قتلى وذلك من أصل 2.1 مليون نسمة .

وأعرب المتحدث عن تقدير المنظمة الدولية لشجاعة العاملين الصحيين المستمرين فى عملهم فى غزة مما يجعل النظام الصحي يسير رغم كل الصعاب مع عدم وجود وقود تقريبا لتشغيل المولدات وتضاؤل مخزون الامدادات وممرات مرافقهم مكتظة بالجرحى والأشخاص الذين يبحثون عن المأوى والعمل تحت ضغط مستمر دون راحة .

وأشار الى أن هؤلاء الاشخاص الذين يحافظون على استمرارية النظام الصحي في غزة ومن خلال تفانيهم وجدوا بطريقة ما طريقة للحفاظ على استمرار مستوى معين من الخدمة .

 







غزة

اسرائيل

منظمة الصحة العالمية

فلسطين



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