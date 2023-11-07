مقتل مساعد قائد جيش أوكرانيا بعد فتح هدية عيد ميلاده المفخخة

كتبت ريم عبد الحميد

قتل مساعد قائد الجيش الأوكرانى بعدما تلقى هدية مفخخة بمناسبة عيد ميلاده، بحسب ما ذكرت شبكة "سى أن إن" الأمريكية.

وذكرت الشبكة أن الميجور جينادى تشايتياكوف، الذى عمل مساعدا للجنرال فاليرى زالوزنى، قد تلقى صندوق هدية من زميل بمناسبة عيد ميلاده أمس الاثنين، والذى احتوى على عدة نماذج غربية من القنابل اليدوية، بحسب ما قال وزير الداخليى الأوكران إيهور كليمنكو.

بعدها التقط ابن تشاستياكوف البالغ من العمر 13 عاما واحدة من القنابل، وبدأ فى تحريك الحلقة، وعندما أخذها والده تم سحب الحلقة وانفجرت القنبلة.

وقال قائد الجيش الأوكرانى فى منشور على تليجرام أن مساعده وصديقه المقرب قد مات بعد هذه الظروف المأسوية.

وعثرت الشرطة على خمس قنابل غير منفجرة فى الشقة.

وأشارت الشرطة إلى أن ابن مساعد قائد الجيش الاوكرانى قد تعرض لإصابة خطيرة، ويتلقى العلاج الطبى حاليا.

واستطاعت الشرطة تحديد الجندى الذى قام بتسليم الهدية إلى تشاتياكوف، وعثروا على قنبلتين أخرتين خلال تفتيش مكتبه.

وقالت متحدثة باسم الداخلية الأوكرانية، إنه وفقا للمعلومات المتوافرة لديهم فى الوقت الحالى، يمكنهم القول أنه كان حادث ينطوى على استخدام مهمل للذخائر. وأضافت أنه من الممكن أن يعاد تصنيف القضية وفقا للأدلة التى يتم جمعها.

وأوضحت المتحدثة أن الهدية كانت فى شكل صندوق به زجاجة من الكحوليات وستة قنابل يدوية بداخله.