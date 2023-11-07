اليوم السابع
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مديرية العمل بأسوان: توفير 1300 فرصة عمل للشباب بملتقى للتوظيف

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 11:35 ص
مديرية العمل بأسوان: توفير 1300 فرصة عمل للشباب بملتقى للتوظيف ملتقى للتوظيف بأسوان
كتبت آية دعبس

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أعلنت وزارة العمل، انطلاق ملتقى التوظيف الرابع للشباب من الجنسين وذوى همم من أبناء محافظة أسوان وذلك بإحدى الأندية الرياضية، لتوفير 1300 فرصة عمل فى 30 شركة من شركات القطاع الخاص بالعديد من التخصصات والمجالات العلمية و النظرية والفنية، والذى افتتحه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى إطار سعى المديرية فى تنفيذ سياسة الوزارة نحو دعم وتشغيل الشباب للقضاء على البطالة بالتعاون والتنسيق مع شركات القطاع الخاص والإستثمارى، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بتفعيل دورها فى توفير مزيد من فرص العمل للشباب وتنظيم ملتقيات توظيف بالتعاون مع الشركات والمصانع العاملة فى المحافظات.
 
وأوضح فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان ، في تقريرٍ للوزارة ، أن الملتقي يعكس اهتمام مديرية العمل بتوفير فرص العمل وبشكل مستمر متي توافرت في المشروعات والمنشات ، ومن خلال جهد مبذول لحصر فرص العمل باعدادها ومواقعها ومن خلال خلق علاقات مع القطاع الخاص لكسب الثقة و توجهيه نحو استيفاء فرص العمل الشاغرة لديه عن طريق مديرية العمل لضمان الحيادية والعدالة في توزيع الفرص علي أبناء أسوان من منطلق اهتمام القيادة السياسية بقضايا الشباب وعلي راسها التشغيل والتدريب وإيجاد فرص العمل بشكل مباشر او غير مباشر والذي ظهر وبشكل واضح في الآونة الأخيرة من خلال المشروعات القومية العملاقة والتي أقيمت في العديد من المحافظات ومنها محافظة اسوان والتي استوعبت تنفيذ اكبر مشروعين لإنتاج الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط والذي ساهم في توفير آلاف فرص العمل للشباب الاسواني . 
 
واضاف مدير المديرية، انه تفقد يرافقه المحافظ فرص العمل المتوفرة والشركات المقدمة لتلك الفرص ، كما جرى الإطمئنان على تطبيق الحد الأدنى للاجور فى كافة الفرص ، وكافة الشروط والاحكام التى نص عليها قانون العمل ، والتعرف على احتياجات ومتطلبات كافة الشركات المشاركة فى الملتقى ،واستعدادها لتشغيل الشباب الخريجين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل للعمل بداخلها ، مؤكداً متابعة المديرية واجهزتها لفرص العمل التى سيتم شغلها بعد استلام الشباب لها .
 
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