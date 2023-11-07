اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 01:40 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

كاتب لبنانى: الرئيس السيسي أفشل مخطط تهجير أهالى غزة إلى سيناء

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 12:35 م
كاتب لبنانى: الرئيس السيسي أفشل مخطط تهجير أهالى غزة إلى سيناء غزة
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الكاتب الصحفي اللبناني آلان سركيس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أفشل مخطط تهجير أهالي غزة إلى سيناء.

جاء ذلك في مقالته اليوم الثلاثاء بصحيفة "نداء الوطن" والتي استعرض فيها مواقف عدد من الدول العربية جراء التطورات الراهنة في المنطقة، مشيرا إلى أن لبنان يوضع الآن أمام احتمال اندلاع حرب.

وأضاف سركيس أن اهتمام مصر بالملف اللبناني يأتي ضمن الاهتمام بالحرب الكبرى في المنطقة، معتبرا أن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي زار مصر وأجرى مباحثات مع القيادة المصرية في ضوء التطورات الراهنة في المنطقة ولبنان.

وأوضح سركيس أن ميقاتي كان الأكثر صدقا باعترافه بأن قرار الحرب والسلم ليس في يد الدولة ولا يستطيع لبنان، البلد المنهار، مواجهة أي تحديات أو حروب بسبب افتقاده المظلّة العربية.

 







كاتب لبنانى

الرئيس السيسى

أهالي غزة

سيناء

قطاع غزة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة