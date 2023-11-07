اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. وزيرة التضامن تعلن إضافة 6 آلاف أسرة جديدة لـ" تكافل وكرامة"

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزيرة التضامن تعلن إضافة 6 آلاف أسرة جديدة لـ" تكافل وكرامة" الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 
 
وزير النقل: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحتضن أول مصنع للسكك الحديدية
 
وزيرة التضامن تعلن إضافة 6 آلاف أسرة جديدة بالدقهلية لـ" تكافل وكرامة"
 
وزير النقل: الكرة الآن فى ملعب المنتجين لزيادة حجم الصادرات للخارج
 
وزيرة التضامن تقرر إدراج الصيادين فى برنامج "تكافل وكرامة" خلال أشهر الزريعة
 
وزيرة التضامن: حصر الصيادين بالدقهلية لبحث مشاكلهم وسداد متأخرات التأمينات
 
وزارة التعليم توضح تفاصيل إقرار الترقى للمعلمين 2024
 
وزير التعليم العالي يلتقى نظيره بجنوب السودان لبحث التعاون و400 منحة للطلاب بالجامعات
 
وزيرة التضامن ومحافظ الدقهلية يفتتحان أول مركز تأهيل متكامل بالدقهلية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
 

 







وزير النقل

قناه السويس

السكك الحديد

وزيره التضامن الاجتماعى



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