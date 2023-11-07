بلينكن: اجتماع وزراء خارجية الدول السبع لحظة مهمة للاصطفاف بمواجهة أزمة غزة

كتب سمير حسنى

قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إن اجتماع وزراء خارجية مجموعة دول السبع التى ستعقد فى طوكيو تمثل لحظة مهمة للمجموعة للاصطفاف فى مواجهة الأزمة فى قطاع غزة، جاء ذلك نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.

كان وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن قال أمس الاثنين، أن ارتفاع حصيلة الضحايا فى غزة مسألة مقلقة ويتم العمل عليها بشكل يومى مع الجانب الإسرائيلى لتجنب وقوع مزيد من الضحايا المدنيين، إضافة إلى العمل على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال وزير الخارجية الأمريكى قبيل مغادرته تركيا بعد زيارة التقى خلالها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وفقا لقناة "العربية"، أنه "خلال الأيام المقبلة سنرى نتائج المباحثات وكيف يمكن أن تتوسع المساعدات لتصل لكل من يحتاجها ولضمان استمرار خروج الأجانب من غزة"، لافتا إلى أنه يتم العمل مع الدول حول كيفية إيجاد ظروف مواتية لسلام دائم، بالرغم من الاهتمام بالأحداث اليومية إلا أنه يتم التفكير فى أعقاب تلك الأزمة وما ستؤول إليه المنطقة.

وأضاف أنه يجرى العمل بشكل يومى على قضايا المنطقة لضمان دخول المساعدات والهدنة الإنسانية والتقدم فى مسألة الرهائن، قائلا: "لا نركز على قطاع غزة فقط ولكن هناك قلق حول العنف الذى ينتشر فى الضفة الغربية ونعمل على احتواء تلك التطورات".