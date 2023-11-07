المؤبد لـ6 متهمين بينهم سيدة لاستدراجهم مندوبى مبيعات وسرقتهما بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار عبد الله عبد السميع خطاب رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار ممدوح محمود ايوب، والمستشار خالد عبد السلام حسن والمستشار الدكتور إيهاب رفعت السعدنى بمعاقبة كل من " ح.م.ح" و"ا.م.ال" و"أ.ر.أ" و"ج.ع.و" و"م.م.م" و"م.س.س" بالسجن المؤبد غيابيا، عما أسند لكل منهم، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالسرقة بالإكراه.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 1016 لسنة 2023 جنايات العامرية ثان، بقيام المتهمين بسرقة المجنى عليهم تحت تهديد السلاح.

وتبين قيام المتهمين من الأول حتى الخامس "ح.م.ح" عاطل و"ا.م.ال" عاطل و"أ.ر.أ" سائق و"ج.ع.و" عاطل و"م.م.م" عاطل، وذلك بتحريض من المتهمة السادسة "م.س.س" ربة منزل، بأن اتفقوا فيما بينهم على استدراج المجنى عليهم "ع.م.ع" مندوب مبيعات، وشقيقه "ش.م.ع" مندوب مبيعات، إلى محل الواقعة، على إثر تعامل تجارى سابق مع شخص مجهول، اتفقا مع المجنى عليهما على شراء بضائع منهما بمبلغ 89 ألف جنيه، وبوصول المجنى عليهما، استوقفهما المتهمون حال استقلالهم سيارة قيادة المتهم الثالث، موهمين إياهم بأنهم من مأمورى الضبط القضائى، ثم قاموا بسرقة المبلغ المالي، إلا أنهم افتضح أمرهم حال محاولتهم الهرب، وتشبت المجنى عليه الأول بالسيارة، وتمكن من الدولوف داخلها إلا أنهم تعدوا عليه بالضرب بالأسلحة البيضاء، فأحدوثوا به إصابات ثم قاموا بالقائه خارج السيارة ولاذوا بالفرار، واستغاث المجنى عليهم بالأهالى لمساعدتهم، وتمكنوا من ضبط المتهمين من الاول إلى الثالث ولاذا الرابع والخامس بالفرار وبحوزتهما المبلغ المالى، وتولت النيابة التحقيق، التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.