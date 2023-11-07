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الصليب الأحمر: قافلة إنسانية تعرضت لإطلاق نار في مدينة غزة

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 09:16 م
الصليب الأحمر: قافلة إنسانية تعرضت لإطلاق نار في مدينة غزة غزة
كتب أحمد عرفة

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أكد الصليب الأحمر، أن قافلة إنسانية تعرضت لإطلاق نار في مدينة غزة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه بعد شهر كامل من القصف والعدوان، يمكن أن نتحدث عن أن الجانب الإسرائيلي بهذا الكم من التسليح، يريد تقويض القضية الفلسطينيةـ وأن يجعل أي حل للقضية في المستقبل أمر شبه مستحيل.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "كل الأطراف الإسرائيلية والأمريكية، لا تتحدث عن وقف لإطلاق النار، وهناك تزييف للحقيقة، لأن وقف إطلاق النار يعني حماية مدنيين ويفتح الباب للحوار بحيث لا يتجدد ما حدث مرة أخرى".







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