اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 07:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس السيسى وعضو مجلس رئاسة البوسنة يتوافقان حول وقف إطلاق النار بغزة.. إنفوجراف

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 07:16 م
الرئيس السيسى وعضو مجلس رئاسة البوسنة يتوافقان حول وقف إطلاق النار بغزة.. إنفوجراف اتصال هاتفى بين الرئيس السيسي وعضو مجلس رئاسة البوسنة

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالاً هاتفياً من دينيس بيشيروفيتش عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك الرئيس المقبل للمجلس.

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الاتصال شهد التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة بين البلدين، خاصةً فى مجالات السياحة وزيادة معدلات التبادل التجارى والتعاون الثقافى وفى قطاعات التدريب وبناء القدرات.

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كما تم تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع فى قطاع غزة

تم التوافق حول ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالى قطاع غزة دون عوائق

دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين







الرئيس السيسى

البوسنة

غزة

قطاع غزة

مصر

فلسطين

القضية الفلسطينية



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