اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 08:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

الحكومة البريطانية تعقد اجتماعًا طارئًا حول تأثيرات حرب إسرائيل على غزة

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 07:07 م
الحكومة البريطانية تعقد اجتماعًا طارئًا حول تأثيرات حرب إسرائيل على غزة رئيس الحكومة البريطانية ريشى سوناك
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعقد حكومة المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء اجتماعًا طارئًا للاستجابة حول تأثير الحرب بين إسرائيل وحماس على البلاد.


وقال متحدث باسم الحكومة نقلا عن صحيفة "الجارديان" البريطانية إن نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن، سيترأس اجتماعا للجنة الطوارئ كوبرا "لتنسيق رد الحكومة على الوضع في إسرائيل وغزة". 


وأضاف المتحدث أنه سيتم مناقشة مجموعة واسعة من المجالات ولكن من الواضح أنه يركز بشكل خاص على تأثير الحرب على المملكة المتحدة محليًا وكيف يمكننا معالجة بعض الأهمية المتعلقة بتماسك المجتمع بشكل خاص.


يأتي الاجتماع وسط مخاوف لدى الوزراء البريطانيية بشأن المسيرات المؤيدة للفلسطينيين المخطط لها في يوم الهدنة، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في الحوادث المعادية للإسلام وللسامية في بريطانيا، بحسب ما أوردت "الجارديان".







بريطانيا

الحكومة البريطانية

غزة

أزمة غزة

فلسطين

دعم فلسطين

قطاع غزة



الموضوعات المتعلقة

عمرو حمزاوى: أمريكا لا تمارس أى ضغوظ على إسرائيل لإيقاف حربها فى غزة

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 07:06 م

الخارجية السعودية تعلن تأجيل انعقاد القمة العربية الأفريقية بسبب غزة

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 07:02 م

غزة تحت الحصار.. إسحق سدر وزير الاتصالات الفلسطيني لـ"اليوم السابع": الاحتلال استهدف قطاع الاتصالات والبريد منذ أول يوم فى الحرب..قوة مصر قوة للعرب والمنطقة.. والقيادة المصرية تتواصل مع كل الأطراف لإنهاء الأزمة

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 07:00 م

سكان القطاع يعيشون كابوسا.. 32 يوما من العدوان الإسرائيلى على غزة (فيديو)

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 06:54 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة