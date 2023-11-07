الأمم المتحدة: مصر توافق على نشر فريق أممي لتقديم المشورة للهلال الأحمر بشأن المساعدات لغزة

كتب أحمد عرفة

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن الحكومة المصرية توافق على نشر فريق أممي تقني إنساني لتقديم المشاورة لجمعية الهلال الأحمر المصري بشأن توصيل المساعدات إلى غزة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة: الفريق الأممي سيتخذ من مدينة العريش مقرا له

وفى وقت سابق قال نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق، إنّ الدعوة الإسرائيلية لأهل قطاع غزة بالتحرك من الشمال للجنوب أكذوبة كبرى، لأن الجنوب مستهدف أيضا.

وأضاف "فهمي"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الموقف الإسرائيلي المعلن هو أن أولويات العمليات التي تشنها على قطاع غزة ستكون منصبة على الشمال ثم ستنتقل إلى الوسط ثم الجنوب، وبالتالي، فإن الكل مستهدف.

وتابع وزير الخارجية الأسبق: "بصرف النظر عن أي خلاف سياسي أو أمني، فإن هناك قواعد قانونية على الكل احترامها حتى في حالة الحرب، وهي قواعد بدأت قبل الحرب العالمية الثانية ثم أضيف عليها في عام 1949 اتفاقيات إضافية سميت باتفاقيات جنيف الرابعة بغرض ضبط التجاوزات في حالة الحرب".