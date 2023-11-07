أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 7-11-2023

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 7-11-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 4.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى 24 مليار جنيه عند مستوى 1.581 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 12 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: القاهرة للإسكان والتعمير، والدولية للأسمدة والكيماويات، والعربية للمحابس، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والعبوات الطبية، واراب للتنمية والاستثمار العقارى، والعربية للصناعات الهندسية، والمشروعات الصناعية والهندسية، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعى والخدمات البيئية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.

البورصة تربح 24 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 4.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى 24 مليار جنيه عند مستوى 1.581 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 4.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 119.7 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.1%، والعرب على 10.9%، واستحوذت المؤسسات على 1.07% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 3.23%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 178.8 مليون جنيه، 164.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 4.4 مليون جنيه، 190.8 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه، 144.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 23393 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 28538 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 9956 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 4619 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 6850 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4.20% ليغلق عند مستوى 5486 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1435 نقطة.

وصعدت أسهم 92 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 60 شركة، ولم تتغير مستويات 50 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مساهم رئيسى بشركتى أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية عدد 10.5 مليون سهم، 3.5 مليون سهم، على التوالى، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 7.25 مليون سهم، باعت إدارة البنك التجارى الدولى (مصر) 2100 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتى بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والبويات والصناعات الكيماوية-باكين عدد 60 ألف سهم، 172 ألف سهم، على التوالى، واشترى مساهم رئيسى بشركة برايم القابضة لاستثمارات المالية 1.7 مليون سهم.

أعلنت شركة أم ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، شراء المساهم رولاكو أى جى بى للاستثمار عدد 5.24 مليون سهم بسعر 4.898 جنيه بقيمة إجمالية 25.7 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 17.29% إلى 18.25%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية.

وأعلنت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، بيع المساهم سيف محمود حسن جاب الله عدد 10.5 مليون سهم بسعر 0.4 جنيه بقيمة إجمالية 4.2 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.501% إلى 3.894%، ونفذت الصفقة من خلال شركة رويال لتداول الأوراق المالية والسندات.

وأعلنت شركة سبيد ميديكال، بيع المساهم أحمد طارق خليل على عدد 20.4 مليون سهم بسعر 0.438 جنيه بقيمة إجمالية 9 ملايين جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 15% إلى 13.8%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية فى 30 سبتمبر عام 2023، وحققت شركة مستشفى النزهة الدولى، إيرادات بلغت 264.5 مليون جنيه خلال أول 9 شهور من عام 2023 بنسبة نمو 20.9%، وارتفع صافى الربح إلى 69.8 مليون جنيه بنسبة نمو 43.5%.

وحققت الشركة العربية للمحابس، مبيعات بلغت 127.2 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2023 بنسبة نمو 35%، وبلغ صافى الربح المحقق 15.7 مليون جنيه بنسبة زيادة 48%.

فيما حققت شركة العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، إيرادات بلغت 12 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية فى 30 سبتمبر عام 2023، بنسبة انخفاض 12.76%، وخسائر بلغت 3.1 مليون جنيه.

أوراسكوم

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بى إل سى، توقيع شركة أوراسكوم للإنشاءات عقدين مع الهيئة القومية للأنفاق لإنشاء مشروعين فى قطاع النقل؛ الأول يتضمن جميع الأعمال المدنية للخط الرابع من مترو أنفاق القاهرة، وسيتم تمويل الجزء الأكبر من هذا المشروع من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولى، والعقد الثانى ستقود "أوراسكوم" تحالف لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية لجميع محطات الخط الأول لنظام السكك الحديدية عالى السرعة الجديد فى مصر، والذى سيمتد من العين السخنة إلى مرسى مطروح.

بلتون

قالت شركة بلتون المالية القابضة، أن المحكمة الاقتصادية قضت بعدم قبول الدعوى المقامة من شركة لنكوم للاستثمارات بالتعويض بقيمة 90 مليون جنيه، لوجود شرط التحكيم استجابة للدفاع المقدم فى هذا الشأن، منوعة إلى أن المدعى الحق فى الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا.