اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 04:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.45% بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 02:59 م
صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.45% بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع البورصة المصرية .. صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 4.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 24 مليار جنيه عند مستوى 1.581 تريليون جنيه. 
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 23393 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 28538 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 9959 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 4619 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 6850 نقطة.






البورصة

اخبار البورصة

البورصة المصرية

بورصة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة