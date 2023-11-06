وزير النقل: الممرات اللوجستية تربط المجتمعات الصناعية والعمرانية الجديدة بالموانئ

كتب سيد الخلفاوى

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل ، أن الشعب المصري ينمو بشكل سريع وبالتالي يحتاج مناطق جديدة زراعية وعمرانية خارج الكتله الحالية، وبالتالي مساهمة المشروعات في خدمة المجتمعات العمرانية والصناعية الجديدة، جاء ذلك خلال جلسة تطوير أنظمة النقل لمواكبة المستقبل، ضمن فعاليات اليوم الثاني المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023.

وأضاف الوزير، أن القطار الكهربائي السريع كان من المخطط أن يأخذ وقت أطول في التنفيذ وكان سيتم البدء في خط واحد هو العين السخنة - العلمين فقط، ولكن بسبب النمو العمراني الكبير سواء في صعيد مصر أو مدن البحر المتوسط ومشروع ميناء جرجوب، كان هناك حاجه لنواكب ذلك التطور بخطط مرنه وتنفيذ ومد الخط حتي مطروح، والبدء في تنفيذ الخطي الثاني والثالث، بالإضافة إلى أن الخط الثالث يساهم في ربط المدن الساحلية مع المدن علي نهر النيل سواء الصناعية او السياحية، خاصة في ميناء سفاجا ويعمل معنا شريك عالمي موانئ ابو ظبي، وكان لابد من ربط الميناء بباقي انحاء الجمهورية بشبكة القطار الكهربائي السريع.

وأشار إلى أنه من ضمن المشروعات الممرات اللوجستية والتي تشمل مناطق إنتاج صناعي و زراعي و سياحي و سكاني، وربطها بالموانئ سواء للتصدير أو لجلب المواد الخام والأولية.

وأضاف أن أهمية الممرات تربط جميع المناطق طول مسارها مثل ممر السخنة - مطروح الذي يرتبط بالمنطقه الصناعية في العاشر من رمضان و 6 اكتوبر و المنياء الجاف في السادات و برج العرب ،و مرسي مطروح وحتي ميناء جرجوب.

وأكد أن من أهم الممرات اللوجستية وهو يربط البحر المتوسط من شرق بورسعيد و العريش ، بميناء نوبيع وطابا علي خليج العقبة بخط سكه حديد جديدة ضمن خط النقل العربي بالتنسيق مع الاردن والسعودية والعراق، مشيراً إلى ان ذلك الممر لم يكن ضمن التخطيط القريب ولكن بتوجيهات الرئيس السيسي تم وضعه في اولويات التنفيذ.