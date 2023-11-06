اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 نوفمبر 2023 02:39 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الخارجية الأمريكى: ندرك حجم القلق بسبب الضحايا من النساء والأطفال فى غزة

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 01:43 م
وزير الخارجية الأمريكى: ندرك حجم القلق بسبب الضحايا من النساء والأطفال فى غزة وزير الخارجية الأمريكى
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال تصريحات صحفية قبيل مغادرته أنقرة بعد زيارة رسمية، وعرضتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه يجب إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، متابعا: "نعمل على ضمان عدم اتساع رقعة الصراع في المنطقة".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "أكدنا ضرورة استمرارية واستدامة السلام في المنطقة وندرك حجم القلق بسبب أعداد الضحايا بين النساء والأطفال"، مستكملا: "نعمل على إحراز تقدم بشأن المحتجزين في قطاع غزة".

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.

 

 







غزة

قطاع غزة

غزة الان

اخبار غزة

فلسطين

قصف غزة

العدوان على غزة

اخبار فلسطين

القاهرة الإخبارية

رئيس الوزراء الفلسطيني

دعم فلسطين

وزير الخارجية الأمريكى

اليوم السابع بلس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة