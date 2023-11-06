وزير الخارجية الأمريكى: ندرك حجم القلق بسبب الضحايا من النساء والأطفال فى غزة

كتب محمد عبد العظيم

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال تصريحات صحفية قبيل مغادرته أنقرة بعد زيارة رسمية، وعرضتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه يجب إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، متابعا: "نعمل على ضمان عدم اتساع رقعة الصراع في المنطقة".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "أكدنا ضرورة استمرارية واستدامة السلام في المنطقة وندرك حجم القلق بسبب أعداد الضحايا بين النساء والأطفال"، مستكملا: "نعمل على إحراز تقدم بشأن المحتجزين في قطاع غزة".

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.