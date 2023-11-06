وزارة الصحة تعلن تفاصيل إنشاء أكبر منصة لأرشفة التقارير الطبية بالمستشفيات

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل مشروع "الباكس سيستم" لإنشاء أكبر منصة لأرشفة وتخزين صور الأشعة والتقارير الطبية، لأول مرة في الشرق الأوسط .

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن المشروع يشمل 200 مستشفى على 3 مراحل كما يشمل 5 سيارات للأشعة متنقلة مزودة بأجهزة الأشعة لتكون بديلا عن أعطال أجهزة المستشفيات المختلفة، مؤكدة أن الخدمة مجانية فى المستشفيات.

وتابعت وزارة الصحة : المشروع عبارة عن توفير خدمات الأشعة وكتابة تقاريرها بشكل سريع وتوفيرة للمريض والطبيب لاستكمال الإجراءات العلاجية من خلال الشبكة التى تربط إدارة الأشعة بالمستشفيات بالجمهورية .

وأضافت، أن مشروع الباكس سيستم عبارة عن نظام يشمل منصة ضخمة لحفظ وأرشفة أفلام الأشعة لجميع المرضى بحد أدنى 5 سنوات.

وتابعت الوزارة : إن ذلك يأتى في إطار تطوير خدمات الأشعة للمواطنين على مستوى الجمهورية كما سيكون هناك ربط مع المستشفيات الخاصة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المشروع يهدف إلى حفظ صور الأشعة الخاصة بالمرضى لإمكانية الرجوع إليها في أي وقت، من خلال ربط جميع المستشفيات الحكومية بمنصة لأرشفة وتخزين صور الأشعة، بما يساهم في إنشاء ملف الكتروني متكامل لكل مريض، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالميكنة والتحول الرقمي، متابعا أن النظام يسمح بتسريع وصول التشخيص للطبيب بعد إجراء الأشعة التي توضّع بشكل آلي في ملف المريض الإلكتروني بنظام ابن سينا الطبي، كما يعطي النظام قدرة أكبر للتخصصات الدقيقة في تشخيص فحوصات الأشعة.

وأضاف عبد الغفار، أن المشروع ، يساهم في إتاحة البيانات للأطباء لتشخيص الأمراض «عن بُعد»، واتخاذ القرارات الطبية السليمة لتعزيز جودة الرعاية الصحية وتسهيل تبادل المعلومات الطبية وبما يساهم في الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمريض المصري.

وتابع ، الهدف من استخدام نظام الباكس، إسهامه في سرعة الوصول إلى التشخيص وتقليل الوقت لانتظار نتائج الفحوصات الإشعاعية، إلى جانب تخزين تلك النتائج للرجوع إليها لمتابعة التاريخ المرضي للمريض.

فيما أوضح الدكتور محمد فوزي مستشار وزير الصحة والسكان للأشعة أنه إلى جانب دور المنصة في إتاحة البيانات لمساعدة الأطباء في اتخاذ القرارات الطبية بشأن الحالات المرضية، فإن البيانات المتاحة ستساهم في رسم خريطة صحية للمواطنين المصريين في مختلف المحافظات، مما يساعد متخذي القرار في تحديد الأولويات فيما يخص احتياجات المستشفيات وتوفيرها.