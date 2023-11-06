ورش حكى للأطفال من أبناء الأسر بالمناطق المطورة للتوعية بأضرار المخدرات 

نفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق برنامج المهارات الحياتية الإيجابية سلسلة من ورش الحكى للأطفال من أبناء المناطق المطورة " بديلة العشوائيات" والأنشطة الفنية التى يتم من خلالها نشر رسائل التوعية بشكل جذاب، بمشاركة ما يقرب من "6000 "طفل، وأيضا الاهتمام بالنشء والشباب من خلال تنفيذ برنامج "اختار حياتك" للوقاية من المخدرات بالمدارس المتواجدة بالمناطق المستهدفة.

كما تم تنفيذ سلسلة من الأنشطة الفنية والرياضية والاجتماعية بهدف تعزيز القيم الثقافية الإيجابية والرد على المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالمخدرات، كذلك تنفيذ عدد" 25 "إعلان طرق بأماكن مميزة بالمناطق المطورة الجديدة للتوعية والتعريف بخدمات علاج الإدمان، وطباعة عدد من المطويات والمنشورات الوقائية، وتوزيعها على المستفيدين ببرامج الوقاية والعلاج.