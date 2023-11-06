كامل الوزير: كل مشروع نقل له هدف تنمية ولا يمكن تأجيله

كتب سيد الخلفاوى

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل ، أن البعض يقول إن مشروعات الوزارة تأخرت، مشيرا إلى أنه لولا وجود القطار الخفيف ما تمكن أحد من الذهاب للعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك مدينة العاشر من رمضان والجارى مد القطار الخفيف إليها، مشيرا إلى أن كل هذه المشروعات متأخرة عن وقتها رغم الضائقة المالية التى يشهدها العالم، مشيرا إلى أننا نخطط للوصول لتوشكى وشرق العوينات بالقطار السريع وهو ما يسهم فى توفير المأكل، لافتا إلى أن مشروعات النقل فى غاية الأهمية.

وأضاف وزير النقل، خلال مشاركته فى جلسة نقاشية بمعرض النقل الذكى، أنه لدينا منطقة تسمى المثلث الذهبى فى قنا لم يتم تنفيذ مشاريع بها وذلك لعدم وصول وسائل نقل لها، مشيرا إلى أنه تم إنشاء محطة كبيرة فى ميناء سفاجا للاستفادة من منطقة المثلث الذهبى، مشيرا إلى أنه تم ربط الفرافرة بكل المدن المحيطة بعد تطوير الطرق.

وقال الوزير لدينا منطقة صناعية فى جرجا بالصعيد وتم إنشاؤها فى 2017 ولم تدخل الورش للخدمة الا بعد تطوير الطرق، وجارى إنشاء القطار السريع ويصل لابو سمبل، ثم يمتد للسودان، وهذا يؤكد أن كل مشروع نقل له هدف تنمية ولا يمكن تأجيله.

يشارك فى الجلسة النقاشية، تحت عنوان "تطوير أنظمة النقل لمواكبة المستقبل" ، ضمن فعاليات اليوم الثاني المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023 : الفريق مهندس كامل الوزير ، وزير النقل، هنري لافارج الرئيس التنفيذي لشركة الستوم، رولاند بوش الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز موبيليتي ، والمهندس أسامة بشاي الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم، وديتير ميشيل أولي - عضو مجلس الإدارة - سكك حديد ألمانيا DB، وسيف المزروعي، رئیس قطاع الموانئ – مجموعة موانئ أبوظبي.