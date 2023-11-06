فيتامينات مهمة خلال الدورة الشهرية أبرزها فيتامين ب

كتبت فاطمة ياسر

قال الدكتور أحمد راشد، استشاري النساء والتوليد، فى كلية طب عين شمس، إن الدورة الشهرية تعد من أصعب الفترات التي تتعرض لها النساء كل شهر، وتتسبب في تعرضها للاكتئاب والتغيرات الجسدية، والضعف، ولذا يجب عليهن خلال هذه الفترة الاهتمام بتناول الأطعمة أو أخذ المكملات الغذائية الغنية ببعض العناصر لتفادي تعرضهن لأي مضاعفات.

وقدم استشاري النساء والتوليد أبرز وأهم هذه الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يجب علي النساء تناولها خلال الدورة الشهرية، ومنها