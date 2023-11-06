علماء بريطانيون: جدرى القرود يتحور بمعدل أعلى ومخاوف من ظهور سلالة أكثر فتكا

كتبت أمل علام

حذر باحثون في المملكة المتحدة، من أن فيروس جدري القرود تحور بمعدل أعلى بكثير، وقالوا إن هناك تغيرات في الجينات التي يستهدفها جهاز المناعة البشري، ويخشى العلماء من ظهور سلالة أكثر عدوى من جدري القرود مع استمرار الفيروس الاستوائي في التحور والانتشار بين الناس.

وقال باحثون في المملكة المتحدة إن الفيروس يتحور الآن "بمعدل أعلى بكثير" مما كان عليه في عام 2018، عندما تم اكتشاف حالات عرضية فقط.

وأظهر تحليلهم أن الطفرات تركزت بشكل خاص على الجين الذي يهاجمه جهاز المناعة البشري لمنع الفيروس من التحور، مما يساعده على تفادي المناعة.

وأكد الفريق أيضًا، أن جدري القرود، أو الجدري، كان ينتشر بين البشر منذ عام 2016 على الأقل - أو قبل 6 سنوات من تفشي المرض الحالي، كتب المؤلفون من جامعة إدنبرة بالمملكة المتحدة في الورقة البحثية: "على الرغم من أن سلالة B.1 عبر العالم قد تضاءلت الآن - على الرغم من عدم القضاء عليها بعد - إلا أن الوباء البشري الذي نشأ منه لا يزال مستمرًا بلا هوادة".

وأضافوا: "هذه الملاحظات حول انتقال الجدري المستمر تمثل تحولًا أساسيًا في تصور الجدري... باعتباره انتشارًا من الحيوان إلى الإنسان، إنهم يسلطون الضوء على الحاجة إلى مراجعة رسائل الصحة العامة حول الجدري وكذلك إدارة تفشي المرض ومكافحته، تم الكشف عن 7 أعراض لمرض جدري القرود، انتشر الفيروس عالميًا لأول مرة في عام 2022 في تفشي فاجأ مسؤولي الصحة، عندما ينتشر الفيروس بين الناس ويصنع المزيد من النسخ من نفسه، فإنه يزيد من خطر ظهور طفرات جديدة قد تجعل السلالة أكثر قدرة على الانتقال أو أكثر خطورة.

وفي دراستهم، التي نشرت في مجلة Science ، قارن الباحثون تسلسلات فيروس الجدري الفيروسي من عام 2018 إلى عام 2022، ووجدوا أن معدل الطفرات قد زاد بسرعة، وهو ما قالوا إنه يشير إلى "انتقال مستدام من إنسان إلى إنسان".

ووجدوا أن الطفرات تركزت على منطقة الجينوم التي تستهدفها إنزيمات الجهاز المناعي البشري المعروفة باسم APOBEC3، وهي قادرة على تغيير القواعد داخل الشفرة الجينية التي تمنع قدرة الفيروس على التكاثر.

وقال العلماء إن التغييرات المتكررة في هذا الجين تشير أيضًا إلى انتقال الجدري من إنسان إلى آخر بدلاً من الأحداث غير المباشرة المتكررة.

لقد كان الجدري تاريخياً متوطناً في غرب ووسط أفريقيا ولم يتسبب إلا في حالات متفرقة عندما انتقل الفيروس من القوارض.

ولكن في عام 2022، ظهر وباء عالمي أدى إلى 30 ألف حالة إصابة و55 حالة وفاة في الولايات المتحدة وحدها، وكانت كاليفورنيا ونيويورك وتكساس الأكثر تضرراً، في جميع أنحاء العالم، تم تسجيل أكثر من 64000 إصابة في 100 دولة، بما في ذلك المملكة المتحدة وإسبانيا وألمانيا.

تم إطلاق استجابة ضخمة للصحة العامة في الولايات المتحدة، والتي شهدت طرح اللقاحات للأشخاص الأكثر عرضة للخطر، كما تم إطلاق جهود تتبع الاتصال لكسر سلاسل انتقال العدوى، وكانت الإجراءات ناجحة إلى حد كبير، مع تراجع موجة الحالات، لكن حالات العدوى المتفرقة استمرت في الظهور طوال عام 2023، مما يشير إلى أن المرض لا يزال ينتشر تحت الرادار، يمكن أن يصاب الأشخاص بالمرض عن طريق لمس القروح أو الآفات المعدية للمرضى.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية، اقترح بعض الأطباء أيضًا إمكانية الإصابة بجدري القرود عن طريق استنشاق الهواء من شخص مصاب بآفات معدية في الحلق، على الرغم من أنهم يسلطون الضوء على أن هذه الحالات نادرة للغاية، معظم حالات العدوى خفيفة ويمكن علاجها باستخدام الأدوية المضادة للفيروسات وعزل المرضى حتى تهدأ الأعراض.

ومع ذلك، في الحالات الخطيرة، يمكن أن يؤدي المرض إلى مضاعفات بما في ذلك التهاب الدماغ – ومشاكل في القلب والعين.

وأظهرت البيانات أن الولايات المتحدة اكتشفت 935 حالة في عام 2023، مع استمرار ظهور الفيروس في البلاد، وقد ظهر مرض الجدري في أجزاء من وسط وغرب أفريقيا منذ عقود، حيث يصاب الناس بشكل رئيسي عن طريق الحيوانات مثل القوارض البرية، لكن لم يكن معروفًا أن المرض يثير تفشيًا كبيرًا خارج القارة أو ينتشر بسهولة بين الناس حتى مايو الماضي عندما ظهرت العشرات من الأوبئة في أوروبا وأمريكا الشمالية وأماكن أخرى.

وقالت الصحيفة، إنه غالبًا ما يسبب الجدري أعراضًا تشمل الطفح الجلدي والحمى والصداع وآلام العضلات وتضخم الغدد الليمفاوية، يمكن أن تستمر الآفات الجلدية لمدة تصل إلى شهر وينتشر المرض عن طريق الاتصال الجسدي الوثيق مع مريض مصاب أو ملابسه أو ملاءات الأسرة.

يتم تقديم مضادات الفيروسات ومسكنات الألم لمعظم الأشخاص للمساعدة في التعافي، بالإضافة إلى مطالبتهم بقضاء بعض الوقت في المنزل.