تحقيقات × 24 ساعة.. حبس الممرضة النشالة بتهمة سرقة مجوهرات من داخل شقة

كتب إيهاب المهندس

حققت النيابات الجزئية والكلية بالقاهرة والجيزة فى العديد من الوقائع خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولعل أبرزها حبس ممرضة بتهمة سرقة مجوهرات من داخل شقة بالجيزة، وحبس تجار المخدرات بالجيزة.

نشال السلام

أمرت نيابة السلام، بإحالة متهمين بسرقة حقيبة سيدة فى مدينة السلام، إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمتهما بتهمة السرقة بالإكراه وحيازة سلاح نارى وكمية من المواد المخدرة.

الممرضة والمجوهرات

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس ممرضة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لا تهماهما بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة أثناء بيع المسروقات لأحد محال الصاغة بالجمالية.



حرامى المعادي

أمرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة شقة سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول"، مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى بأسلوب "التسلق" وفر هاربا.

تجار مخدرات

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بمنطقة الخليفة بالمخالفة لأحكام القانون.

عصابة السيارات

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالسلام، 15 يوما عبر ذمة التحقيقات.

قتل وسرقة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة عين شمس تجديد حبس ميكانيكى قتل مسنا فى القاهرة لسرقة سيارته 15 يوما على ذمة التحقيقات.