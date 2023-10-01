المشدد 10 سنوات لتاجر مخدرات لحيازته حشيش وهيروين في البحيرة

الإسكندرية - أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار ياسر الوصيف رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار حسين رشدي والمستشار تامر عتمان ، وسكرتير المحكمة خالد حسين، بمعاقبة المتهم " ع.م.س" بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائتي ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر والسلاحين الناري و الأبيض المضبوطين وألزمته بالمصاريف الجنائية ، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 10223 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة أبو المطامير ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطار من ضباط مركز شرطة أبو المطامير يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة المركز .

كشفت تحريات ضباط مركز شرطة أبو المطامير، أنه نفاذا لاذن النيابة العامة الصادر لضبط المتهم " ع.م.س" عامل ،انتقلت قوة أمنية الي مكان تواجده وابصرته يقف بجوار دارجة بخارية ، فتمكنت من ضبطه وضبط الدراجة وبتفتيشه عثر بحوزته علي سلاح ناري مسدس خرطوش ،وعلي عدد من قطع لمخدر الحشيش، وعدد من اللفافات لمخدر الهيروين وجوهر الميثامفيتامين المخدر وميزان حساس وسلاح أبيض شفره ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع عن تجارته والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والميزان والسلاح الأبيض لترويج المخدرات ، والدارجة البخارية لتسهيل عملية بيع المواد المخدرة ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات دمنهور، التي أصدرت حكمها علي المتهم.



