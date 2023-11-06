المشدد 3 سنوات لمدير مدرسة وشقيقته وأخرى لاتهامهم بسرقة معلمة بالصف

كتب أحمد إسماعيل

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، مدير مدرسة وشقيقته وأخرى بالسجن المشدد 3 سنوات، لإدانتهما بسرقة مُعلمة بالإكراه وإجبارها على توقيع إيصالات أمانة بمنطقة الصف.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، وعضوية المستشارين عبد الرحيم علي، ومحمد حسن خطاب، وأمانة سر وائل السيد.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 2949 لسنة 2023 جنايات الصف، للمتهمين "ف. ح"، 52 سنة، مدير مدرسة، وشقيقته "أ"، 51 سنة، ربة منزل، و"س .س"، 37 سنة، ربة منزل، في يوم 22 فبراير الماضي، أكرهوا المجني عليها "س . س"، 49 سنة، معلمة، على توقيع سند مثبت لحالة قانونية "عدد ثلاثة ايصالات امانة" بأن هددوها بسلاح أبيض "سكين".

وتابعت التحقيقات أن المتهمين سرقوا المجني عليها بطريق الإكراه الواقع عليها؛ حال تواجدها بمسكنها بأن أشهروا في وجهها السلاح الأبيض، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات.

وأشارت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاح أبيض "سكين" بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.