إقلاع الطائرة الـ14 من الجسر الجوى الكويتى لإغاثة الفلسطينيين

وتأتي هذه المبادرة انطلاقا من موقف دولة الكويت الراسخ تجاه القضية الفلسطينية ونصرة للأشقاء في غزة بأوامر من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

يذكر أن الجسر الجوي يتم تنفيذه بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية الكويتية وبإشراف مباشر من وزارات الخارجية والدفاع والصحة والشؤون والقوة الجوية في الجيش الكويتي وبالتعاون مع جمعيتي الهلال الأحمر والكويتية للإغاثة والمؤسسات الإنسانية الكويتية.