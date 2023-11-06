إحالة أوراق قاتل الطفل "محمد البربرى" بدمياط إلى المفتى

دمياط - هيثم مراد

قضت محكمة جنايات دمياط في جلستها المنعقدة أمس، بإحالة أوراق المتهم "م. ر" إلي فضيلة مفتي الديار المصرية، وذلك على خلفية اتهامه بقتل الطفل "محمد البربري" عقب التعدي عليه وإخفاء جثمانه لمدة 8 سنوات.

تعود تفاصيل القضية إلى مطلع أكتوبر الماضى، وذلك عقب اكتشاف أهالي قرية كفر العرب التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط، رفات جثمان لطفل داخل عقار تحت الانشاء بالقرية، ليتم التأكد أنه رفات جثمان الطفل "محمد البربري" والذي تبلغ باختفائه منذ 8 سنوات.

وقامت الأجهزة الأمنية بتكثيف عمليات البحث، والتي كشفت عن هوية المتهم وإلقاء القبض عليه عقب اكتشاف رفات الجثمان ببضع ساعات.

وقام المتهم بتقديم اعتراف تفصيلي بارتكاب جريمته، والتي تضمنت قيام المتهم باستدراج الطفل المجني عليه، والتعدي عليه، مؤكدا أنه قام بقتله خشية افتضاح أمره داخل القرية.

وأكد المتهم باعترافاته أيضا أنه قام بترك الجثمان داخل عقار مهجور تحت الإنشاء وفر هاربا.

ونظرت محكمة جنايات دمياط رقم 822 لسنة 2023 كلي دمياط، في جلسة الأمس واستمعت إلى مرافعة النيابة العامة، وكذلك مرافعة محامى المتهم قبل صدور الحكم بإحالة أوراق القضية إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي.