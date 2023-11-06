أكاديمية الشرطة تعقد ورشة عمل بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقى

كتب محمود عبد الراضي

نظم المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة فعاليات ورشة العمل الخامسة عشر الخاصة بوضع البرامج التدريبية للمكونات العسكرية والشرطية والمدنية ضمن القوة الإفريقية الجاهزة بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقى وقدرة إقليم شمال إفريقيا " والتى عقدت على مدار 3 أيام بحضور 49 مشاركًا من مسئولى الاتحاد الأفريقى والقدرات الإقليمية والتجمعات الاقتصادية الأفريقية، وبعثات دعم السلام التابعة لمفوضية الأمن والسلم، ممثلى مراكز التدريب المعتمدة وكذا ممثلى الجهات الشريكة والممولة لبرامج التدريب بالاتحاد الأفريقى، وتعد ورشة العمل أكبر حدث تدريبى قارى ينظمه الاتحاد الأفريقى سنويًا لمتابعة وضع وتنفيذ البرامج التدريبية على المستوى القارى، وقد عقدت الفاعلية تحت عنوان (تطبيق قواعد الامتثال والمسائلة فى مهام دعم السلام التابعة للاتحاد الأفريقى – التحديات والفرص).

شهدت جلسات الإنعقاد مناقشات مثمرة لعدة موضوعات جاء أبرزها (تقييم مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن ورشة العمل الرابعة عشر التى عقدت فى ديسمبر 2022 - مراجعة التقدم الذى تم إحرازه فى تنفيذ خطة التدريب الحالية - إستكشاف الفرص المتاحة لدمج الموضوعات الخاصة "بالإمتثال والمسائلة فيما يتعلق بتطبيق القانون الدولى الإنسانى" فى البرامج التدريبية - طرح مسودة خطة التدريب للقوة الأفريقية الجاهزة 2024/ 2026 لمناقشتها وإبداء أى ملاحظات عليها).

وفى ختام فعاليات ورشة العمل أصدرت اللجنة المنظمة تقرير ختامى تضمن عددًا من النتائج أبرزها (اعتماد نتائج المراجعات التى تمت لتقييم مدى التقدم فى تنفيذ خطة التدريب الحالية 2021/2023 والاستعانة بتلك المراجعات لصياغة توجيهات إرشادية من شأنها رفع كفاءة عملية التدريب وبناء القدرات الأفريقية - تسجيل الملاحظات والمداخلات التى أجراها المشاركين على مسودة خطة التدريب للقوة الأفريقية الجاهزة 2024/2026 تمهيدًا لتعديلها واعتماد نسختها النهائية - عرض التقرير النهائى لورشة العمل على"اللجنة الفنية الخاصة للدفاع والأمن والسلم " تمهيدًا لمشاركته مع الدول الأعضاء).

أعرب مسئولى الاتحاد الأفريقى وقدرة إقليم شمال أفريقيا عن إمتنانهم لمستوى التنظيم المتميز والذى أسهم فى إنجاح الفعالية وكذا المداخلات والمناقشات التى أبرزت ما تتمتع به الشرطة المصرية من خبرات تراكمية فى مجال عمليات دعم وحفظ السلام وما تقدمه من دعم متواصل لمنظومة الأمن والسلم فى القارة الإفريقية.