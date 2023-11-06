أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023

كتب إسلام سعيد

ننشر أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 6 نوفمبر 2023 وسجل سعر الطماطم 5 إلى 11 جنيها والبطاطس 10 إلى 13 جنيها والبصل 15 إلى 19 جنيها والكوسة 3 إلى 8 جنيهات والجزر7 إلى 10 جنيهات، وسجل سعر كيلو الفاصوليا 5 إلى 6 جنيهات والباذنجان 2 إلى 4 جنيهات والباذنجان الرومي 2 إلى 4 جنيهات والباذنجان الأبيض 1.75 إلى 4 جنيهات والفلفل الرومي 5 إلى 8 جنيهات والفلفل الحامي 5 إلى 8.5 جنيه

وبلغ سعر كيلو الفلفل الألوان 18 إلى 28 جنيها والملوخية 3 إلى 5 جنيهات والخيار الصوب 5 إلى 7 جنيهات والبامين 20 إلى 30 جنيها والبسلة 29 إلى 35 جنيها والسبانخ 8 إلى 12 جنيها والقلقاس 8 إلى 9 جنيهات والبطاطا 3 الى 6 جنيهات.

وسجل سعر التفاح الأحمر 25 إلى 35 جنيها والتفاح الأصفر 20 و30 جنيها، وبلغ سعر كيلو العنب الأحمر "رومي" 10 إلى 14 جنيها وسعر العنب الكرمسن 18 إلى 28 جنيها والعنب المستورد الأصفر 35 جنيها والتفاح السورى واللبنانى 28 جنيها.