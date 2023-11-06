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أسعار أصناف المكرونة بعد مبادرة تخفيض الأسعار.. التفاصيل

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 03:00 ص
أسعار أصناف المكرونة بعد مبادرة تخفيض الأسعار.. التفاصيل مبادرة تخفيض الأسعار -
كتب مدحت وهبة

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تنفذ الحكومة مبادرة تخفيض الأسعار بالتعاون مع القطاع الخاص لتخفيف العبء عن المواطنين ، حيث تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع الغذائية ضمن مبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار، وذلك بنسبة تخفيضات تتراوح ما بين 15% - 25% وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.
 
وتتضمن قائمة أسعار أصناف السلع بمنافذ وزارة التموين خلال شهر نوفمبر الجارى ، حيث شملت الأسعار قبل وبعد التخفيض وفقا لأنواع كل سلعة بأصنافها المختلفة على النحو التالي
 
 مكرونة 400 جرام بـ 8 جنيهات بدلاً من 10.5 جنيه
 
مكرونة 1 كيلو بـ 20 جنيه بدلاً من 23.5 جنيه
 
مكرونة 400 جرام بـ 6.7 جنيه بدلاً من 9.5
 
 مكرونة 1 ك بـ 16.27 جنيه بدلاً من 22 جنيهاً
 
مكرونة 1 ك بـ 17.5 جنيه بدلاً من 20 جنيه
 
مكرونة350 جرام بـ 5.75 جنيه بدلاً من 7.5 جنيه
 
 
 
 






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