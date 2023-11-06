أسعار أصناف المكرونة بعد مبادرة تخفيض الأسعار.. التفاصيل

كتب مدحت وهبة

تنفذ الحكومة مبادرة تخفيض الأسعار بالتعاون مع القطاع الخاص لتخفيف العبء عن المواطنين ، حيث تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع الغذائية ضمن مبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار، وذلك بنسبة تخفيضات تتراوح ما بين 15% - 25% وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.

وتتضمن قائمة أسعار أصناف السلع بمنافذ وزارة التموين خلال شهر نوفمبر الجارى ، حيث شملت الأسعار قبل وبعد التخفيض وفقا لأنواع كل سلعة بأصنافها المختلفة على النحو التالي

مكرونة 400 جرام بـ 8 جنيهات بدلاً من 10.5 جنيه

مكرونة 1 كيلو بـ 20 جنيه بدلاً من 23.5 جنيه

مكرونة 400 جرام بـ 6.7 جنيه بدلاً من 9.5

مكرونة 1 ك بـ 16.27 جنيه بدلاً من 22 جنيهاً

مكرونة 1 ك بـ 17.5 جنيه بدلاً من 20 جنيه

مكرونة350 جرام بـ 5.75 جنيه بدلاً من 7.5 جنيه