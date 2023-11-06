أخبار 24 ساعة.. إطلاق برنامج توعوى للدفعة الأولى من مبادرة 1000 مدير مدرسة

كتب محمود طه حسين

يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويستعرض أهم الأخبار فى الملفات الحيوية والخدمية، ومن بينها:

"الصحة" توجه رسالة عاجلة لكبار السن عن لقاح الأنفلونزا السنوى.. اعرفها

التعليم تعلن أعلى 5 محافظات وفق نتائج التقييم الوطنى للصف الرابع الابتدائى