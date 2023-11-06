اليوم السابع
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أخبار 24 ساعة.. إطلاق برنامج توعوى للدفعة الأولى من مبادرة 1000 مدير مدرسة

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. إطلاق برنامج توعوى للدفعة الأولى من مبادرة 1000 مدير مدرسة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويستعرض أهم الأخبار فى الملفات الحيوية والخدمية، ومن بينها: 

 

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وزارة التربية والتعليم

تدريب الدفعة الاولى من مبادرة تعيين 1000 مدير مدرسة

اخبار مصر

اطلاق برنامج توعوى لتدريب مديرى المدارس




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