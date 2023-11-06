أخبار 24 ساعة.. إطلاق برنامج توعوى للدفعة الأولى من مبادرة 1000 مدير مدرسة

يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويستعرض أهم الأخبار فى الملفات الحيوية والخدمية، ومن بينها:
"الصحة" توجه رسالة عاجلة لكبار السن عن لقاح الأنفلونزا السنوى.. اعرفها
وزير النقل يبحث توطين الصناعة مع أفيك انترناشيونال الصينية
التضامن: معسكر لإعداد قيادات للمتطوعين للمشاركة فى التوعية بأضرار المخدرات
المفتى: تصريحات وزير الاحتلال بإلقاء قنبلة نووية على غزة تكشف تعطش إسرائيل لمزيد من القتل
مصدر بالأزهر: المبنى الذى تم قصفة فى غزة غير تابع لجامعة الأزهر المصرية
التعليم تعلن أعلى 5 محافظات وفق نتائج التقييم الوطنى للصف الرابع الابتدائى
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