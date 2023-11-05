اليوم السابع
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الأحد، 05 نوفمبر 2023 09:39 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصدر بالأزهر: المبنى الذى تم قصفة فى غزة غير تابع لجامعة الأزهر المصرية

الأحد، 05 نوفمبر 2023 09:28 م
مصدر بالأزهر: المبنى الذى تم قصفة فى غزة غير تابع لجامعة الأزهر المصرية جامعة الازهر
أ ش أ

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أكد مصدر مسئول بالأزهر أن المبنى الذى قصف اليوم من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلى فى غزة ويحمل اسم "جامعة الأزهر " لا يتبع جامعة الأزهر فى مصر فى أى شيء.

وأضاف المصدر فى تصريحات اليوم – أن الاسم فقط هو ما يجمعنا بهم ولكن ليست لها أى تبعية إدارية أو تعليمية للجامعة المصرية.


يأتى ذلك فى أعقاب التداول الواسع لأنباء نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية تفيد بأنه قد تم قصف جامعة الأزهر بجنوبى قطاع غزة، من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما ظن رواد تلك المواقع خطأ بأنها تابعة للجامعة المصرية.


يشار إلى الدكتور أن أحمد زارع، المتحدث الرسمى باسم جامعة الأزهر الشريف، سبق وقد أكد أن جامعة الأزهر فى غزة لا علاقة لها بجامعة الأزهر المصرية.







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