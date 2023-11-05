التعليم تعلن أعلى 5 محافظات وفق نتائج التقييم الوطنى للصف الرابع الابتدائى

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلى 5 محافظات فى مستوى التعلم، وفقًا لنتائج التقييم الوطنى للصف الرابع الابتدائى، والذى أجرى على الطلاب فى مادتين اللغة العربية والرياضيات فى شهر أبريل الماضى، كالتالى:

- أعلى 5 محافظات من حيث نسبة التلاميذ فى المستويين الأعلى "متقدم" و"كفاء" فى نواتج تعلم اللغة العربية دمياط (44) المنوفية (43.9%)، الغربية (39.2%) القليوبية (38.2%)، الإسكندرية (%37.5).

- أعلى 5 محافظات من حيث نسبة التلاميذ فى المستويين الأدنى مبتدئ" و"تحت مستوى الصف" فى نواتج تعلم اللغة العربية بنى سويف (88.3%) الأقصر (88) سوهاج (86.9%)، أسيوط (%84)، أسوان (84.5%).

- أعلى 5 محافظات من حيث نسبة التلاميذ فى المستويين الأعلى "متقدم" و"كفاء" فى نواتج تعلم الرياضيات المنوفية (56.1) القليوبية (45.7%)، الغربية (40.6) البحيرة 38.9% وكفر الشيخ %38.8، وأعلى 5 محافظات من حيث نسبة التلاميذ فى المستويين الأدنى "مبتدئ" و"تحت مستوى الصف" فى نواتج تعلم الرياضيات بور سعيد (85.8%) سوهاج (77.5%)، وبنى سويف (77.4%)، أسيوط %75( 75.5%) والأقصر.

وأوضحت أن أعلى 3 محافظات على مستوى المادتين هما المنوفية والقليوبية والغربية، وهذا يستدعى إجراء مزيد من الدراسات للتعرف على العوامل السياقية التى أدت إلى تحسن أداء التلاميذ فى تلك المحافظات مقارنة بأقرانهم والاستفادة من تلك الخبرات لتحسين أداء التلاميذ فى باقى المحافظات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه على مستوى القطاعات الجغرافية، أظهرت النتائج أن قطاع "الوجه البحري" هو أعلى قطاع فى المادتين، فى حين كان قطاع "الوجه القبلي" هو أقل قطاع فى المادتين.